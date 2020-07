Nicole denunció que una de sus hijas filmó un polémico video de Cubero y Viciconte

Hace unos días, se viralizó un video de Fabián Cubero bajándole los pantalones a Mica Viciconte. Frente a la broma hogareña, surgió la duda respecto de quién grabó las imágenes.

En un móvil con el programa LAM, Mica Viciconte fue interpelada sobre el hecho de que la posible autora del video haya sido una de las hijas de Neumann y Cubero. Eludiendo una respuesta concreta, la influencer lanzó: “No, ni idea”.

Y luego agregó: “Fue para divertirse un rato, bah, él, yo no. No puedo decir quién filmaba por supuesto, pero no, somos grandes please”.

Fue Nicole Neumann quien reveló el misterio: “Fue una de mis hijas”, le dijo al sitio Ciudad.com.

Y sentenció: “Es terrible, no entiendo... Yo ya no puedo dialogar por nada con Fabián, no obtengo respuesta alguna. O en su defecto, días después, siempre negativas. El abogado tiene el tema”.