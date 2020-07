Reconocido periodista arremetió contra Viviana Canosa: "Dedicate a otra cosa"

Esta semana, Viviana Canosa reveló en una charla con el programa radial Por si las moscas que estuvo a punto de dejar de conducir su programa político Nada Personal a partir de unos mensajes que le mandó Alberto Fernández criticando el ciclo.

"Me hizo ruido en el cuerpo, más allá de lo psicológico, me quedé paralizada. Estaba en la cama, la miré a Martina que estaba dormida, se me empezaron a dormir las piernas, empecé a sentir palpitaciones, empecé a sentir ataques de pánico, me angustié y en ese momento dije: ‘Me voy a la mierda, dejo la radio, dejo la tele, dejo todo, mi vida vale mucho más...‘ Pero, durante el transcurso del día, pensé: ‘Esto me lo gané, laburo de esto, soy una mina que labura dignamente'", declaró.

Anoche, y ante las repercusiones de sus dichos, decidió ampliar su relato en su programa. "Debo decir que preferiría estar en mi casa, abrazada a mi hija en la cama, mirando cualquier programa de televisión. Pero me toca estar acá y aclarar esto que pasó", comenzó diciendo Canosa. Y explicó: "Le había escrito una carta al Presidente para leerla, había hecho el racconto de todas las cosas que pasaron en los últimos diez o quince días. O en los últimos meses, tres o cuatro meses. De los mensajes del Presidente a mi persona antes de empezar el programa, durante el programa e, inclusive, después del programa", comentó.

En este contexto, el periodista Pablo Duggan la criticó duramente en Twitter. "Como periodista, me da vergüenza lo que hace Viviana Canosa. Si hacés periodismo político y te asusta que el presidente te escriba para criticarte una nota, cuando tenés una relación de amistad con él, dedicate a otra cosa. Este show da pena".

