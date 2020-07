En el programa de Lanata lapidaron a Romina Manguel y ella respondió con todo

Tras varias temporadas, Romina Manguel renunció a Animales Sueltos aduciendo incomodidad a nivel profesional y sin ningún conflicto con sus compañeros.

Pero Marina Calabró sostuvo otra teoría en el programa radia de Jorge Lanata. “Es terrible. La última vez que se la vio por esas latitudes fue el jueves 16, fueron cuatro años de participación en este programa que es un clásico de las noches de América. Y bueno, se va alguien. Enseguida Romina interpreta que se especula o se la pretende enfrentar con otra mujer, por una mirada machista“, señaló Calabró

Y la panelista de Lanata agregó: “Acá alguien se va de un programa y nosotros especulamos sea hombre o mujer. Las versiones hablaban de molestias de ella con compañeros delante y detrás de cámaras. Por ahora, su salida coincide con la incorporación de Rosario Ayerdi”.

“¿Por qué se fue?”, preguntó incisivo el conductor a lo que Calabró respondió: “Me va a odiar Manguel. A mí lo que me dice una fuente inobjetable es que no estaba contenta con las nuevas incorporaciones. A mi me dicen que ella dijo ‘estoy harta de intercambiar y soportar principiantes'”.

Y finalizó: “Acá voy a abrir un paraguas: o la odian en el programa y filtran información en su contra, o bien créame con lo que le estoy contado“. De todas formas, para calmar las aguas: “Igual nosotros vamos a darle el beneficio de la duda a Romina Manguel”.

La respuesta de Romina Manguel no se hizo esperar, y en su cuenta de Twitter disparó contra Marina Calabró: "Cuando trabajaba con Lanata ( décadas) el chequeo era estricto y el costo de equivocarnos era altísimo. Los que nos formamos en esa escuela con todo y lo bueno y lo malo supimos de la rigurosidad. Que pena que te la perdiste Marina Calabro. Y te tocó la etapa del " si pasa,pasa".