En problemas: acusaron a Barby Silenzi por el festejo de su hija

View this post on Instagram

Feliz Cumple ud83eudd73 Princesa de mi vida @elenitadelgadosilenzi Te Amo u2764ufe0f y deseo que siempre seas muy feliz u2764ufe0f Muchas gracias @tortasilusiones por esta torta su00faper bomba que hicieron en especial para Elenita ud83eudd70 Y tamb muchas gracias a @balloonchiczonanorte por los globos ud83eudd70