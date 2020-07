Fuerte cruce al aire terminó con Ángel de Brito "limpiándose" a un invitado

Ángel de Brito decidió sacar del aire a Lizardo Ponce, quien protagonizaba un móvil de Los Ángeles de la Mañana para promocionar su ingreso al Cantando 2020.

El influencer mantenía un tenso cruce con Andrea Taboada, "Si estás indignada porque no te convocaron no es un tema mío, querida. Ponete a hacer vivos en Instagram, Taboada", le comentó Lizardo. Y Andrea le respondió: "¿A vos te llaman por hacer vivos en Instagram? Qué lindo cantando vas a tener...¡Ohhhh!". "Ya vas a ver", insistió el influencer.

Además, muchos participantes del programa le temen a Ponce por el apoyo que posee en las redes sociales. Pero Ángel señaló que "no todo es redes en este mundo", ya que muchas veces la gente que está en Internet no mira televisión. Y Lizardo siguió: "Aparte no está Taboada".

Fue entonces cuando, al ver que la mala onda entre Lizardo y Andrea no terminaba, Karina Iavícoli señaló: "Ellos tenían re buena relación antes, no sé que pasó". "¡Señora!", le dijo entonces Ponce, intentando ofenderla con esta palabra. Pero la periodista respondió: "Sí, soy una señora, por suerte. No todas pueden decilo".

"Sos una señora de Twitter, la típica señora de Twitter", insistió entonces Lizardo. "Ni siquiera, porque no tengo muchos seguidores. No soy moderna", aclaró entonces Iavícoli. Y Ponce, con tono sarcástico, agregó: "Se nota". Pero la periodista decidió abandonar la pelea diciendo: "Pobre, lo vamos a dejar así empieza a foguearse...".

Ahí fue el momento cuando de Brito no quiso dejar pasar los destratos a sus compañeras. "¿Vos querés que lo limpie, Karina? Chau, Lizardo, fuera", dijo dando por cerrado el móvil. "Nunca te pedí eso, por favor", explicó entonces Iavícoli. Pero Ángel fue contundente: "No, pero lo leí en tus ojos. Si no te respeta, fuera. Que vaya a otro programa a quejarse".