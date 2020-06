El mendocino Marco Antonio Caponi lanzó una grave acusación contra Polka

La compañía Polka, tradicionalmente liderada por Adrián Suar, está en uno de sus momentos más críticos y al borde de la quiebra. Con una deuda salarial a actores, la productora recibió una intimación del Ministerio de Trabajo de la Nación, sin dar todavía respuesta a sus empleados.

Frente a este cuadro, el actor mendocino Marco Antonio Caponi hizo un fuerte descargo a través de sus redes sociales: "La impunidad y el abuso se sigue haciendo presente, esta empresa no solo despidió empleadxs y se financió con nuestros sueldos, también usó al estado y no cumplió con la parte que les corresponde", lanzó furioso el actor que es parte del elenco de El Tigre Verón, y que no cobró sus últimos sueldos.

Y agregó: "Lo más grave e imperdonable, es que se encargó de sembrar temor y de generar inestabilidad mental en cada unx de nosotrxs y en un momento de la vida extremadamente frágil y perturbador para cualquier ser humano".

Por último, sentenció contundente: "Mientras presentan protocolos y hacen pantomimas siguen estirando una situación espantosa. No se jacten de querer salvar la industria, porque lo único que hacen es destrozarla y destrozarnos. ¡RESPETEN EL TRABAJO! Y CUMPLAN".

Recordemos que, tras la crisis, Polka tuvo que sacar del aire Separadas dado el riesgo que se corría a nivel sanitario al seguir grabando.