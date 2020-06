La Chilindrina reveló que Chespirito intentó robarle su personaje

María Antonieta de Las Nieves se volvió mundialmente conocida tras interpretar a La Chilindrina, el personaje que formaba parte de "El Chavo del 8". Este sketch formaba parte del mítico Chespirito, el exitoso ciclo de Roberto Gómez Bolaños.

En la actualidad, la actriz continúa poniéndose en la piel de ese personaje. Pero para lograrlo debió enfrentar una batalla legal, ya que Gómez Bolaños no quería que ninguno de sus compañeros interpretaran a aquellos personajes tras el final de "El Chavo del 8". En una entrevista con el ciclo "El run run del espectáculo", la artista mexicana recordó el conflicto que tuvo con Chespirito, quien murió en noviembre del 2014.

"Chespirito quiso terminar con El Chavo. Teníamos varios sketches en el programa y el estelar era ese. Una semana no se hizo y nadie dijo nada. A la semana siguiente tampoco hubo y cuando le pregunté me dijo que ya nunca más iba a salir", dijo María Antonieta en diálogo con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, conductores del ciclo de Crónica TV.

Cuando le consultó por qué había tomado esa decisión, Roberto le contestó que no tenía la obligación de decírselos ya que los derechos de los personajes eran suyos. "Mi personaje ya existía antes de hacer El Chavo. La Chilindrina como tal, la niña ya existía, había hecho dos o tres programas con ese personaje. Él me dijo que buscara la oportunidad a ver si me lo daban. Lo que el nunca pensó que en Televisa me dieron la oportunidad después de 2 años de estar luchando", señaló.

Cuando el clásico programa terminó, la actriz quería seguir trabajando y decidió realizar un piloto. Al ver que el proyecto no avanzaba decidió hablar con el dueño de Televisa, Don Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien le ofreció hacer una película, a pesar de que Gómez Bolaños no quería. "En una gira a la Argentina, me puse a escribir la película, el script es mío, las canciones son mías, cuando regresé a México hice mi película que funcionó muy bien", manifestó.