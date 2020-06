Feinmann vapuleó a votantes kirchneristas por la cuarentena

Eduardo Feinmann aprovechó su espacio al aire en A24 para hacer un descargo contra los votantes del kirchnerismo que constó de un pedido irónico, teniendo en cuenta que a partir del 1 de julio regirá en AMBA una cuarentena muy estricta debido al notable incremento de contagios de coronavirus.

"Yo lo que digo es quedate en casa 17 días más y no jodas, no salgas, que ya bastante la cagaste cuando saliste a votar en agosto y octubre del año pasado. Guardate en tu casa y hagamos las cosas como hay que hacerlas. Respetemos la cuarentena, no jodamos más a ver si alguna vez de esta podemos salir", lanzó Feinmann en una clara alusión a los resultados electorales del año pasado que dieron como ganador a Alberto Fernández.