Juanse contó una desopilante anécdota que vivió con Charly García

Andrés Ciro Martínez le hizo una entrevista a Juanse por Instagram Live. El cantante de Los Ratones Paranoicos recordó una anécdota inolvidable que vivió junto a Charly García cuando compró toda la vidriera de un local comercial de electrodomésticos.

"Hacía tres semanas que estábamos juntos. Estuvimos tres semanas sin dormir. Los últimos cuatro días de esas tres semanas estábamos él y yo mirándonos de frente en el living de su casa, sin hablarnos. En un momento yo hice un gran esfuerzo, me moví, me paré y le dije: ‘Me voy a casa, me baño, me cambio y vuelvo’...", recordó el artista.

"Llegué a casa, me tomé un lexotanil. Me bañé como pude y me recuperé. Me tomé medio bourbon, me cambié y estaba perfecto. Me sequé el pelo y me volví. Te puedo asegurar que no habían pasado más de dos horas, como mucho tres", contó Juanse.

Cuando estaba regresando, se sorprende al ver que estaba el tránsito cortado en las inmediaciones de la casa de Charly. En ese momento, pensó lo peor: "Dije: ¿qué pasó? ¡Se tiró por el balcón!".

Al llegar al departamento encontró que estaba todo lleno de cajas que tenían cámaras, radios, televisores y auriculares. Su amigo le contó que había cruzado hasta un local de Garbarino y realizó una compra gigantesca: "Me cruce y le dije ‘quiero toda la vidriera’. El tipo no me quería creer. Y fui y me la compré, man. ¿Qué? Me compré la vidriera, man".

Luego, señaló que Charly no solo es un talentoso artista sino que sabe mucho de electricidad: "Lo más grave fue lo que hizo después. Desarmó todo. Se transformó toda la casa, había una altura así de cosas. Agarró una cámara de esas de mano, JVC, y la desarmó toda, pieza por pieza. Después volvía a armar otros aparatos distintos. Entonces, armó un circuito cerrado de televisión propio, donde levantaba el teléfono y por el teléfono escuchaba lo que hablaban de él en el living. Charly además es un genio de la electricidad".