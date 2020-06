Viviana Canosa, furiosa con la cuarentena: "No se puede joder más con..."

Luego de que trascendiera que el presidente Alberto Fernández endurecerá la cuarentena en el AMBA, Viviana Canosa entrevistó a Patricia Bullrich en el marco de su programa "Nada personal", que conduce en El Nueve. La periodista le pidió a los gobernantes que cumplan con su trabajo, en medio de un contexto en el que hay muchas personas sufriendo la crisis generada por la pandemia.

Durante la charla, la presidenta del Pro comentó que Larreta está muy preocupado por la actual crisis: "Está en el momento más difícil de su carrera política. Hoy hablé y lo vi muy angustiado. No creo que esté especulando políticamente; creo que él está frente a la ciudad capital de los argentinos que recibió 80 mil personas que entraron en el último tiempo como los expatriados. Tuvo responsabilidades que nadie tuvo. Y ahora se escapó el virus y necesita reconfinarlo".

Rápidamente, Canosa comentó. "Yo entiendo las angustias de los políticos, pero no me importan porque están para tomar decisiones. Un político no puede manejarse por la angustia; me parece que estamos todos angustiados. Son seres humanos: Alberto Fernández, Kicillof y Larreta. Pero ellos no pueden pensar desde la angustia. La pueden tener y sentir, pero no se puede gobernar desde la angustia y el miedo".

Luego, la periodista consideró que los políticos no pueden basar sus determinaciones en los resultados de las encuestas: deberían "bancarse" hacer su trabajo, aunque les cueste perder las próximas elecciones.

Luego, Viviana les hizo un fuerte pedido a todo el arco político: ·No podemos dejarnos manejar por la angustia. Yo quiero decirles algo como ciudadana: a mí no me maneja la angustia. Yo manejo una casa con un padre de 76 años, una hija de 7 años, mantengo mi casa, vengo a laburar, contengo a todos mis equipos de laburo, pago sueldos a la gente que no labura. A mí no me vengan a decir que laburan con angustia. Pongan huevos y laburen, queridos, que para eso los votamos, a favor, en contra... Laburen·.

Para finalizar, disparó: "No me vengan a decir que son 15 días, y después 15 días más. No se puede joder más con la salud mental de la gente ni con el bolsillo. No laburen con angustia, fumenselá; que se la fumen sus esposas, sus amantes y sus maridos. No gobiernen con angustia porque tenemos a 45 millones de personas con los huevos en la garganta que no pueden más. Esos sí tienen angustia y no viven en mansiones, ni viven gratis, ni les regalan los zapatos, ni la ropa".