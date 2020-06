Se supo: Integrante de Black Eyed Peas confesó la causa del distanciamiento de Fergie

The Black Eyed Peas es un grupo de música estadounidense formado en 1995 en Los Ángeles. Seguramente bailaste alguna vez al ritmo de su hip hop. El 2 de junio de 2017, Fergie confirmó que dejará de formar parte de la banda luego de 15 años de pertenecer al grupo.

En una entrevista con Billboard, sus ex compañeros tocaron el tema de la salida de la cantante. El rapero Will.i.Am comenzó explicando: "La amamos y se está enfocando en ser madre. Ese es un trabajo muy duro, y es lo que realmente quiere hacer y nosotros estamos aquí para ella... Es la forma en que Fergie lo diseñó así que estamos respetando su diseño. Amamos a Fergie, y no queremos otra cosa que no sean cosas geniales para ella".

Por otro lado, Apl.de.ap agregó: "Desafortunadamente nuestra agenda se ha visto desplazada por su deseo de querer ser una gran madre y quiere centrarse en ello". Además, ya se sabía que había buena relación entre los integrantes. Hace unos días, Fergie felicitó a sus ex compañeros por su nuevo álbum a través de Instagram.

Como frutilla del postre, presentaron a J. Rey Soul, quien reemplazará a la cantante estadounidense. "Siento como si estuviésemos dando a luz a una nueva artista, J. Rey Soul. Quiero felicitarla y respetarla. Lo que dieron los compañeros - Ferg, está centrándose en ser madre - pero tenemos una artista increíble que estamos desarrollando", confesó Taboo.