Al rojo vivo: La foto de Yanet García en bikini que dejó mudo a todos

La modelo y conductora de televisión mexicana de 29 años, Yanet García, siempre es tema de conversación. En las últimas horas la pareja del deportista Lewis Howes compartió una calurosa imagen con un motivador mensaje.

"Dicen que cuando un perdedor ve a un ganador siente envidia. Pero en cambio, cuando un ganador ve a un ganador, siente inspiración. Si tú quieres llegar lejos, tienes que desarrollar una mentalidad ganadora" inició su extenso mensaje Yanet.

"Los ganadores NO hablan de chismes, hablan de proyectos, hablan de sueños. No juzga a las personas por su apariencia, sino por su esencia. No mira la ropa, mira el comportamiento" continuo la ex chica del clima del canal Televisa.

"Cuando un perdedor pierde, dice: No tengo suerte, creo que esto no es para mi “ Cuando un ganador pierde, dice: “ Lo volveré a intentar, voy a prepararme más, voy a ganar “ Cuando un ganador ve a otro ganador dice: “ Gracias por enseñarme el camino, si el pudo yo también puedo” finalizo con su motivador mensaje Yanet García.