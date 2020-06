Mirá a quién culpó Lanata por perder en el rating contra Bake Off

Si bien PPT este año arrancó su nueva temporada liderando el rating frente a programas competidores, en los envíos siguientes sus mediciones se desmoronaron frente a Bake Off Argentina.

Recordemos que el domingo pasado, el ciclo de repostería marcó 13,3 puntos frente a los 10, 0 que promedió el espacio de Jorge Lanata.

El conductor de PPT lanzó en una entrevista con Alfredo Leuco: "Nos hicieron 678, nos hicieron de todo Alfredo, nos ponían un partido de Boca y uno de River cada fin de semana para ver si me ganaban, te acordás. Ahora los trolls k apoyan un programa de tortas para que no me vean a mi, es realmente ridículo y tonto. Volvieron peores. Volvió la sensación del es ahora o nunca".