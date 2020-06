Graciela Alfano confesó que fingió ser la novia de Jorge Ibáñez para cobrar una herencia

A seis años de la muerte de Jorge Ibáñez, se conoció una increíble historia que contó Graciela Alfano este martes en "Confrontados". La actriz aseguró que la familia del diseñador de moda le hizo creer al abuelo materno que eran pareja.

Quien dio la primera información fue Franco Torchia: "Ese abuelo estuvo convencido durante mucho tiempo de que Graciela era la novia de Jorge, que era su compañera, su conquista, la persona que su nieto varón había logrado levantarse. De alguna manera, había un consenso familiar de no quebrarle la ilusión a ese hombre", sostuvo el panelista del ciclo de El Nueve.

El periodista también indicó que "Graciela se prestó hasta cierto límite y después dejó de prestarse".

Mientras tanto, Alfano, que estaba conectada a través de una videollamada desde su casa, aclaró que ella no estaba al tanto del trasfondo económico que había detrás.

"El abuelo de Jorge creía que yo era la novia. Muchísimas veces me venía a ver al teatro de revistas y nos sacábamos una foto: Jorge de un lado y el abuelo del otro, y el abuelo comentaba: ‘La carne que estás tocando’. Nos mirábamos con Jorge y nos reíamos, era una cosa muy graciosa, pero el señor hablaba en serio", contó la ex vedette.

"Cerraba los desfiles vestida de novia. Jorge salía del otro lado y nos reuníamos en el medio de la pasarela y nos dábamos un piquito. El señor (por su abuelo) aplaudía, estaba en el mejor de los mundos", siguió Alfano.

Alfano contó que la mentira duró seis años, desde 1994 hasta 1999, cuando ella comenzó su relación con Matías Alé. Durante ese tiempo, el abuelo tenía la ilusión de que su nieto se casaran. "Jorge te va a hacer el vestido más lindo del mundo, va a ser el novio más lindo. Yo quiero verlo. Voy a poner toda la plata para la fiesta, que va a ser la mejor, y yo voy a estar ahí", le dijo.

“A mí me daba cosita pincharle el globo a un señor que estaba grande, le seguía el tren, y evidentemente se lo creía. Él creía que nos íbamos a casar", explicó Alfano, y reprodujo el diálogo que mantuvo con Ibáñez cuando le planteó sus sospechas.

Con respecto al trasfondo económico, la ex vedette contó que “el abuelo tenía una billetera importante” y que había sido él quien invirtió para que Jorge Ibáñez abriera su local. “Le daba todos los gustos a su nieto porque lo adoraba. Bancó mucho a Jorge en sus comienzos”.

"Yo no me di cuenta de que era una maniobra, mucho menos que era un tema económico. No me hubiera prestado si era para eso porque era algo muy irresponsable de mi parte entrar en ese esquema maquiavélico para sacarle plata al abuelo. Pero la señora (por Mabel Ibáñez) era muy manipuladora en esa relación", dijo la ex vedette.