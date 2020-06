Escándalo por el video que protagonizó la hija de Máxima Zorreguieta

Alexia Zorreguieta es sin lugar a dudas la hija más rebelde del matrimonio real integrado por Guillermo Alejandro y Máxima Zorreguieta.

Con tan solo 15 años anunció que quiere ser modelo y el año pasado abrió su cuenta de Instagram, transformándose en una verdadera influencer.

Ahora, la joven volvió al ruedo con sus actividades y compartió un video de TikTok, la nueva app furor entre los adolescentes, junto a sus amigas.

En la grabación, borrada ya de la app, se puede ver a la princesa Alexia bailando con un grupo de amigas mientras cantan entre otros el tema "In the party", de la rapera estadounidense Flo Milli. ¿De dónde viene la polémica? Por un lado, y tal cómo explica el experto en realeza holandés Marc van der Linden, por el origen del vídeo y, por otro, porque la canción elegida no tiene un vocabulario muy principesco.

"El vídeo terminó en la página de una amiga de Alexia y pronto se volvió viral", publicaron en el medio holandesa Royalty. "Sin lugar a duda la Princesa lo vio y pidió su retirada, o tal vez hayan sido sus padres, o el propio Servicio de Información de la Casa Real. Esto ya ha ocurrido anteriormente con otros mensajes de Alexia", explicaron.

Por otro lado, está el tema del rap. Un género musical nacido en los barrios de la comunidad afroamericana en Nueva York y que a veces desliza entre sus letras alguna palabra grosera. Este ha sido el caso del tema interpretado y de allí el revuelo con este vídeo.

El video no tardó en llegar a la prensa de Holanda y generar revuelo en momento donde el mundo se puso de pie en contra del racismo tras el asesinato de George Floyd en manos de la policía de Estados Unidos.

Rápidamente, el gobierno holandés comunicó a la prensa que las imágenes debían ser retiradas por infringir la privacidad de la familia real.

Fuente: Hola.com