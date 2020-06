Nazarena, furiosa: "Mirá toda la carne que tengo, vení y chupamela"

Tras la participación de Nazarena Vélez en el programa Mamushka, muchos se volcaron a las redes para criticar el aspecto físico de la actriz y empresaria. Y este miércoles, la propia Nazarena se encargó de hacer un fuerte descargo con el desparpajo y la contundencia que la caracterizan.

"Soy Tendencia en Twitter porque mi cu... es grande y porque mi cara es redonda. Me chupan los hu… que no tengo. Lamentablemente, esta es la sociedad de mierd... que les dejamos a los chicos que no les pasa lo mismo que a mí, que están en la etapa en la que yo estuve hace diez años, tomando anfetaminas... Con anorexia y bulimia".

Y remarcó: "Seguimos atrasando tanto como sociedad y país... Me divierte que les llame la atención mi culo gigante... Mirá toda la carne que tengo, vení y chupamela... Me siguen llegando mensajes en los que me dicen que estoy matada en la tele... ¡Estoy matada en la vida, chicos! La tele te engorda, pero no soy la misma que hace 20 años... ¿Qué esperaban?".