Feinmann destapó la mano detrás de la expropiación de Vicentín

Eduardo Feinmann señaló el abrupto cambio de postura de Alberto Fernández, entre aquel que consideraba cualquier tipo de expropiación como una "idea loca", y la nueva postura del presidente "empujado por Cristina Kirchner y su adlátere, Anabel Fernández Sagasti, a quien Cristina llama 'mi hija'".

Ayer el Presidente defendió su decisión de intervenir y expropiar la cerealera, que está en concurso preventivo por una deuda de US$1350 millones. Además, negó que la medida haya sido impulsada por la vicepresidenta.

"Nadie seriamente puede pensar que nosotros tenemos como política quedarnos con las empresas privadas. Esencialmente porque no creo en eso", dijo Fernández en diálogo con Radio Con Vos . Y aseguró que Sancor "no está en la mira".

Además, afirmó que Cristina Kirchner no estuvo involucrada en la decisión: "Te escuchaba decir eso de que era una decisión de Cristina... No fue así, fue una decisión absolutamente estratégica", apuntó. Y añadió: "Es una decisión de algo que me preocupa a mí. No estamos hablando de cualquier empresa".