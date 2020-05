Feinmann sorprendió con un particular pedido al Jefe de Granaderos

Eduardo Feinmann se mostró asombrado con la imagen del Cuerpo de Granaderos a Caballo durante el cambio de guardia en la Casa Rosada, y se mostró muy interesante en el diseño de tapaboca. "Es impresionante. Si el jefe de los Granaderos me regala uno. la verdad me parece histórico", pidió.

"La imagen es impresionante. La escolta presidencial con barbijo, con tapabocas azul, con el símbolo de Granaderos en el barbijo, es muy lindo", dijo emocionado el conductor de Alguien tiene que decirlo (Radio Rivadavia), refiriéndose al protocolo de cuidado que actualmente observan los soldados que custodian al presidente Alberto Fernández.

"Me encantaría tener ese tapaboca, es muy bonito y además me parece histórico. Si San Martín viera esa imagen, no lo podría creer. Es la primera vez en la historia que los granaderos tienen un tapaboca, nunca lo he visto en mi vida, así como vi a los guardias suizos, nunca vi una cosa igual".