Cuerpazo: la imagen de Camilo sin camisa que cautivó a Evaluna

A principios de este año la hija de Ricardo Montaner, Evaluna y el cantante colombiano Camilo se declararon su amor eterno ante la miradas de millones de personas de todas partes del mundo.

Esta hermosa historia de amor la reflejan en las redes sociales donde comparten fotos de sus momentos en familia como así también de todo lo que hacen en su vida cotidiana.

Por su parte Camilo actualmente la está rompiendo con el tema "Favorito" que fue estrenado hace un par de meses atrás y hasta el momento tiene más de 170 millones de reproducciones en YouTube.

En tanto que la hija del gran cantante latino participó de una canción de JP Saxe que se llama "If The World Was Ending" demostrando que tiene una cautivadora voz.

Por otra parte en su perfil de Instagram Evaluna compartió una foto de su esposo haciendo ejercicio que dejó a todas sus seguidoras con la boca abierta.