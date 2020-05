¿Por qué no otro color? La razón por la que en La Casa de Papel se visten de rojo

View this post on Instagram

Gracias a todos estos artistas por ser parte de la Resistencia.u2063 ud83cudfa8 #fanartfriday u2063u2063 u2063 Thank you to all these artists for being part of the Resistance. ud83cudfa8 #fanartfriday u2063u2063 u2063 Obrigado a todos esses artistes por fazer parte da Resistu00eancia. ud83cudfa8 #fanartfriday