El divertido posteo de Shakira en Instagram: "Soy multitasking"

Shakira no se detiene, ni siquiera en estos tiempos en que debemos quedarnos en casa. La mega estrella de la música latina sigue avanzando en su carrera y planeando su futuro musical, al mismo tiempo que mantiene reuniones ejecutivas, esta vez vía web.

Lo divertido fue que, a pesar de estar reunida con el CEO de Sony Latina, la esposa de Gerard Piqué mostró absolutamente su personalidad y no dudó en ganar tiempo y realizar otra actividad muy particular: ¡secarse el cabello!

"Multi-tasking, meeting with the CEO of @sonymusiclatin while dedicating time to personal grooming. Haciendo múltiples tareas al mismo tiempo, de reunión con el CEO de Sony Music Latin mientras dedico tiempo a los cuidados personales", posteó .

La oriunda de Medellín y camaleónica intérprete será parte de la segunda edición del Sing Along en Disney Family Channel, para festejar el día de las madres.