La angustia y desesperación de Morena Rial

Morena Rial se separó recientemente del futbolista Facundo Ambrosioni, y está transitando estos días cuidando a su pequeño hijo, Francesco Benicio.

La mediática no está transitando un buen momento y oscuras, compartió con sus fans una solitaria postal a las tres de la madrugada. En la imagen, se la ve triste y con los ojos llorosos.

Minutos después publicó el siguiente texto: “Levántate, reiníciate, recréate. Nada es permanente, no estás estancado. Puedes elegir cosas nuevas y pensar cosas buenas. Puedes aprender algo nuevo y crear nuevos hábitos. Comienza hoy, comienza con fuerza, no mires atrás. Se puede”.

Más tarde, More publicó un dibujo y reflexion: “No estás para que te engañen, para que te mientan, ni para que te quieran a medias. No estás para ser la segunda opción de nadie. ¡Eres valiosa y maravillosa, mujer!”.

Finalmente, compartió un posteo en el que transmite su anhelo de una nueva oportunidad en el amor: “Enamorate del hombre que te llame aún cuando le colgaste el teléfono. Del que cuando digas 'quiero estar sola', te abrace y diga: 'No puedo dejarte sola'. Del que te mire a los ojos y te mire como si hubiera un universo en ellos. Del que no tenga pena de presumirte con sus amigos o llevarte con él cuando sale con ellos. Del que cuando estés asustada, te haga sentir protegida. Del que no tenga que buscar o hablarle a más niñas porque siente que contigo no le falta más. Del que no te deje irte a dormir triste o angustiada por alguna pelea o discusión. Del que te respete como mujer y como pareja en todo momento a pesar de que esté enojado. Enamorate del que te susurre al oído 'te amo y pase lo que pase, siempre lo haré'”.