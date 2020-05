Natalie Portman y unas fotos que volverán locos a los fanáticos de Star Wars

Cómo todos los 4 de mayo, desde hace algunos años los fanáticos de la serie cinematográfica festejan el “Día de Star Wars” en conmemoración a una nota publicada por el diario británico London Evening News, donde se anunciaba las felicitaciones del Partido Conservador del Reino Unido a la flamante primera ministra Margaret Thatcher. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", utilizando una identificatoria frase de los Jedi para saludarse: "May the Force be with you", o su traducción, " Que la fuerza te acompañe ".

Uno de los posteos más esperados por los fans era el de la actriz estadounidense de origen israelí, Natalie Portman, quien interpretó al recordado personaje de "Padmé Amidala".

La artista compartió una galería de 4 imágenes icónicas de “La Guerra de las Galaxias” a través de Instagram con varios atuendos y peinados distintos que utilizó durante el rodaje de las películas.

“¿Cuál fue tu look favorito?" fue la consigna que eligió Natalie Portman para interactuar en este preciado día de los fanáticos de Star Wars