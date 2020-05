Juana Viale reveló el extraño método que utilizó para dejar de fumar

Juana Viale contó este domingo mientras se encargaba de la conducción de Almorzando con Mirtha Legrand cómo logró superar la adicción al cigarrillo. Durante la charla con la nutricionista Mónica Katz y Jey Mammon, reveló algunas insólitas situaciones que la llevó sus ganas de fumar.

"Yo fumaba hace varios años. De un día para el otro, dejé. Estaba muy triste, muy angustiada, y dije: ‘Si yo lo dejo acá, no tengo ninguna excusa para volver'", explicó la conductora. "Estaba en un momento en el que me levantaba y me fumaba un pucho en la ventana", agregó.

"Yo me he levantado para ir a un kiosco a las 4 de la mañana", le dijo Jey Mammon antes de que la conductora hiciera una asombrosa revelación. "¿Y revisaste la basura en busca de una colilla?", le preguntó Juana al cómico antes de que ambos estallaran en una carcajada por haber coincidido en ese comportamiento.

Finalmente, explicó que para dejar de fumar, comenzó a cuestionar la decisión antes de encender cada cigarrillo. "Cuando me venían ganas, me preguntaba ‘¿Realmente voy a disfrutar este pucho o lo dejo para después de comer?’ . Y cuando llegaba esa hora me volvía a preguntar lo mismo y nunca más prendí uno", explicó.