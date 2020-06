Orgullo en México: Johnny Depp quiere interpretar a Cantinflas

View this post on Instagram

-u201cSi hacen la pelu00edcula en inglu00e9s, ya tienen actoru201d Fue lo que Mario Moreno del Moral, Nieto de Mario Moreno u201cCantinflasu201d, dijo en una entrevista a u2018Ventaneandou2019 que fue lo que le confirmu00f3 Johnny Deep. Pues el actor del Joven Manos de Tijeras, Jack Sparrow, El sombrerero loco, entre otros personajes, admira el talento de Cantinflas, y le gustaru00eda representarlo en una pelu00edcula biogru00e1fica. u00bfTe gustaru00eda ver a Johnny Deep como Cantinflas? @johnnydepp #cantinflas #jonnydeep #peliculas u270dud83cudffc: @angiie_rosan