Se viraliza polémica escena de Luisana Lopilato y Natalie Pérez en "Chiquititas"

View this post on Instagram

Mau00f1ana se estrena La Corazonada en @netflix y de @revistacaras me hicieron una gran nota en la que hablo de eso y de varias cosas mu00e1s ud83dude09, les sugiero que no se pierdan ni la nota ni la peli ud83dude02. Y de paso les dejo estas fotos de la produ para la revista, u00bfcuu00e1l les gusta mu00e1s? 1/2 o 3? ud83dude48 . Thanks @revistacaras for the interview and the pictures ud83dude09! Which one do you like the most? ud83eudd14 1/2 or 3 ?