Atónitos: Sofia Vergara lo hizo de nuevo

La actriz y modelo colombiana de 47 años, Sofía Vergara, se encuentra muy feliz y tranquila en su hogar resguardada junto a su marido Joe Manganiello, su sobrina Claudia y sus tres mascostas. La artista latina brindó en la semana algunos testimonios esclarecedores de su relación sentimental.

Ante algunos rumores de separación de su esposo, una de las mujeres más bellas del mundo brindó una entrevista a la revista People donde dejó en claro su actual situación de convivencia “La realidad es que hemos estado muy bien. Es como si hubiésemos logrado no meternos debajo de la piel del otro. La verdad es que no me puedo quejar” confesó Sofía.

“Todos nos hemos quedado en casa. Algo que puedo hacer porque vivo en una muy grande, así que hay espacio de sobra para mi hijo Manolo, mi sobrina Claudia, mi marido y nuestros tres perros. Es una suerte que hayamos podido estar tan cómodos todo este tiempo” sumó Vergara al respecto de su actualidad personal.

La nueva polémica generada hace menos de 24 horas por Sofía Vergara fue tras compartir a su Instagram una foto retro con un rostro juvenil y por los comentarios de sus followers sin cirugias. "#tbt the 90’s Miami" escribió la latina para acompañar la pic que rápidamente dividió las aguas de los comentarios entre los que bancaban el recuerdo y los que la criticaban por los supuestos retoques estéticos.