Se terminó: Sofia Richie y Scott Disick se separaron tras tres años de novio

La pareja de modelos estadounidenses, Sofia Richie y Scott Disick le puso fin a su relación de tres años de noviazgo, tras no superar los problemas de adicción del protagonista del programa de E! Entertaiment que lleva su nombre, Flip It Like Disick.

Según reportes del sitio de entretenimientos E! Entertaiment, el actor y la hija menor del cantante Lionel Richie no se distanciaron por alguna pelea o infidelidad, sino que las razones son que Sofia quiere priorizar sus cuestiones personales y Scott quiere preponderar su salud.

“Sofia cree que Scott tiene mucho de qué preocuparse en este momento y cree que es mejor que estén separados para que pueda concentrarse en sí mismo. Ella solo lo está cuidando a él y a sus mejores intereses, y fue principalmente su decisión que se separaran. Sofía ha pasado tiempo con su familia y ha sacado la mayoría de sus cosas de la casa de Scott” fue el esclarecedor relato de una fuente al portal de noticias de espectáculo.

En esta nueva circunstancia, Scott Disick contará con el apoyo de su ex pareja Sofia Richie y del clan Kardashian, con quien permanece en un intimo vinculo ya que tiene tres hijos con la empresaria Kourtney Kardashian, Mason, Penelope y Reign. La famosa familia le dejó muchas muestras de cariño a Scott por su reciente cumpleaños número 37.