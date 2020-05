¿Se casó con su primo? Natasha Klauss de Pasión de gavilanes reveló el secreto de su casamiento

Natasha Klauss, la actriz colombiana conocida por interpretar a Sarita Elizondo en la exitosa telenovela "Pasión de gavilanes", hizo de su vida amorosa una telenovela más.

Fue ella misma quien contó, a través de una transmisión de Instagram que realizó hace poco, que estuvo casada trece años con su primo hermano Marcelo y que tuvieron su hija Paloma. "Nosotros somos primos hermanos, obviamente hay muchas personas que no lo entienden”, comenzó.

Anticipándose a las críticas, Natasha Klauss aseguró: "Como no me crie con él porque no nos criamos juntos (él vivía en Uruguay y yo en Colombia) no lo veía como un primo, no tenía la connotación del primo". Y prosiguió: "Mis recuerdos de él siempre era chiquita, como que iba a Uruguay lo veía y era mi primito”.

Lo que más llamó la atención fue cuando contaron cómo tuvieron a su hija: "Cuando estábamos en el plan de tener una bebé entre nosotros dos mi ginecólogo me dijo ‘pero claro no hay ningún problema’ y yo 'pero ¿cómo así? Es que las creencias dicen que entre primos…' ‘No para nada’. Nos mandó donde un genetista y entendimos un montón de cosas que uno tiene por creencias, porque todo es un tema de creencias que te meten en la cabeza", explicó la actriz de La tormenta.

Así fue cómo nació su hija Paloma, quien hoy en día tiene 11 años. Luego de un matrimonio de 13 años Natasha Klauss se separó de su primo Marcelo, pero quedó en una excelente relación por la crianza compartida de la niña. Sin dudas la colombiana nos derrumbó todos los prejuicios y quitó las dudas y creencias que más de uno de nosotros tenía.