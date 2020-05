Kim Kardashian mostró todo su glamour en un look súper ajustado

Kimberly Noel Kardashian más conocida como Kim Kardashian, es una socialité, empresaria estadounidense que además es dueña de una belleza absoluta.

Sus comienzos en el mundo de la fama empezaron cuando a principios de la década de los '00, cuando era tapa de todas las portadas en calidad de amiga de la también conocida Paris Hilton.

Por su parte desde el 2007 su estrellato se lanzó a las nueves a formar parte del reality "Keeping Up with the Kardashians" que protagoniza junto a su familia.

En tanto que con 39 años de edad se ha convertido en una de las mujeres más hermosas de todo el mundo y es por ello que frecuentemente es invitada por programas de la televisión estadounidense.

En su cuenta de Instagram confirmó esto que mencionamos anteriormente ya que en el posteo aparece con un conjunto sumamente ajustado de color salmón que deja a más de uno con la boca abierta.