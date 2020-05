El sorpresivo nuevo oficio de Lourdes Sánchez en la televisión

Mientras se demora el regreso de ShowMatch, en el marco de la actual crisis sanitaria que azota al país y al mundo, Lourdes Sánchez visitó el piso de LAM y dio algunas novedades.

La bailarina contó que con su pareja, El Chato Prada, productor de ShowMatch, vieron un tape de una pareja bailando en el certamen de Chile. Teniendo en cuenta que no se pueden agarrar, ni hacer trucos, ni tener ningún tipo de contacto, Lourdes afirmó: "Viendo esto tengo esperanzas de ver algo lindo acá. Me re imagino algo similar".

Sánchez también contó que finalmente se incorporarán al Bailando 2020 Cinthia Fernández y Martín Baclini, lo cual asegurará una contundente cuota de polémica.

Y luego sorprendió al revelar su cambio de rol laboral en ShowMatch, ya que esta vez no danzará en la pista: "Estoy de productora, me acaba de felicitar Marcelo. Le mandé un mensaje de una cosa que se me ocurrió así a último momento. Fue justo recién que me puse ahí atrás de los cámara y empecé a pensar y producir cosas para el programa y me contestó".

"En un par de años El Chato tiene reemplazante. En algún momento se va a jubilar supongo, yo no tengo problema, estoy siguiendo sus pasos", agregó Lourdes a modo de broma.