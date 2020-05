El pacto para que Rodrigo Lussich regrese a "Polémica en el bar"

El jueves pasado se produjo en "Polémica en el bar" un fuerte cruce entre Rodrigo Lussich y Chiche Gelblung. Todo comenzó con una charla sobre el caso del doctor Rubén Mülhberguer. A medida que avanzaba el tema, Lussich y Chiche se trenzaron en una acalorada discusión y todo terminó de la peor manera: Lussich decidió abandonar el estudio en pleno aire para sorpresa de todos.

Al otro día, ni Rodrigo ni Chiche estuvieron en la mesa. Durante la emisión del programa no se hizo referencia a lo sucedido.

Pasado el fin de semana, el panelista de "Intrusos" volvió al ciclo el lunes y no estuvo Chiche sentado en la mesa. El programa transcurrió con normalidad, y tampoco se hizo referencia al episodio.

Ahora, Adrián Pallares publicó una nota en el sitio Teleshow donde indagó en el "acuerdo de paz" para el regreso de los dos periodistas al ciclo de América. "Rodrigo volvió, él es muy importante para Mariano Iúdica y para el programa. No queremos que haya más problemas, así que decidimos que no se crucen más en el piso. De esta manera solucionamos el tema y todos contentos. No queremos que se vuelva a repetir una situación como la del jueves, nadie quería que eso pasara, por eso ahora estamos atentos a los conflictos", declaró uno de los productores.

Por su parte, Gustavo Sofovich - productor general - manifestó: "El programa está diseñado para que no le guste a todo el mundo, es decir, la discusión en la mesa es la misma que se trata de llevar al televidente. La discrepancia de los temas ¡es fundamental! Después, cuando se apagan las luces, se cierra y todos juntos nos vamos a comer. Si todos están de acuerdo con lo que decimos en la mesa, estamos haciendo algo mal".

De esta manera Lussich irá lunes, miércoles y viernes y Chiche los martes y jueves. Rodrigo pidió además que nadie haga mención al episodio y que ninguno de los humoristas haga chistes sobre el tema, que para él resulta muy doloroso.