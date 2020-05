Un actor de El Marginal atraviesa el momento más difícil de su vida

Mariela Viviana Graña desapareció esta madrugada luego que salió a la vereda de su casa en la localidad bonaerense de Bahía Blanca.

La información fue brindada por el portal local La Brújula 24 y confirmada a Primiciasya.com por el actor de El Marginal.

"Desapareció y no tenemos ningún rastro de ella. No sabemos dónde está, indicó Brian Buley.

En tanto que Gimena, otra de las hijas de la mujer sostuvo:"Estaba tomando unas cervezas en su casa pero de repente salió a la vereda de su casa, cerca de las 5 de la mañana, y ahí desapareció. No sabemos más nada".

"Lo único que se llevó puesto fue una campera. Después dejó la cartera, documentos, celular, todo. Hicimos la denuncia en la comisaría Quinta y la policía fue a los lugares que ella frecuentaba pero no está", culminó.

El actor contó la semana pasada en algunos medios nacionales el drama que vivía su mamá en Bahía: "Mi vieja sale a vender bolsitas, canastitas, sale a vender bolsas de residuos. Anda mal económicamente. Al no poder ir yo se la rebusca de esa manera. No porque sea famoso, voy a dejar de decir lo que tengo para decir. Por más famoso que sea nunca se me cayeron las manos para revolver un tacho de basura y agarrar un pan duro. Esto me sirve de referencia".