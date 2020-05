Juana Viale encaró a Lali y le pidió consejos: "¿Cómo movés el totó?

Juana Viale continúa conduciendo Almorzando con Mirtha Legrand. La actriz tiene un estilo propio y quedó bien marcado cuando entrevistó a Lali Esposito y le pidió consejos sobre como hacer para perrear. Esto desató las risas de ambas en la videollamada que hicieron.

“Escuchame una cosa, ¿cómo moves el 'totó' así? ¡Re bien! A mí no me sale”, comenzó preguntando Viale entre risas. “Bueno, Parque Patricios. En mi crianza de Parque Patricios es fundamental perrear y es algo que se aprende desde chico”, le contestó Lali.

La conductora siguió insistiendo y dejó en claro que no era una pregunta al azar: “Ámbar, mi hija, me da clases de perreo. Lo digo posta. ¡No es fácil! Tenés que mover los cachetes de la cola” Y agregó: “A mí me sale más fácil si pongo un pie en un escalón. ¡Estoy con todo!”.

“Ahí tiene un truco, señora”, cerró Lali Esposito riéndose.