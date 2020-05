Indignación: mirá la escena de Volver al Futuro 2 que Netflix censuró

Netflix ha censurado una escena de ‌Volver al futuro 2, y los fans no le perdonan la insólita decisión al gigante del streaming. Los reclamos estallaron en foros y en las redes sociales.

Se trata del momento en que Marty McFly está mirando la portada de la revista Oh La La, una publicación para adultos francesa. En la escena original, el protagonista ojea la revista hasta llegar a la portada y exclamar varias veces "Oh LàLà". Pues bien, Netflix decidió arbitrariamente eliminar esa parte de esa secuencia.

No obstante, la censura de Volver al futuro 2 tiene una inconsistencia bastante evidente: Netflix no retiró el momento en que McFly está ojeando la revista. De hecho, todavía se pueden observar las fotografías de algunas mujeres. Su decisión no solo no tiene sentido, tampoco se realizó de manera correcta.