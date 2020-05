Fuerte denuncia de Nazarena Vélez contra un ex: "Me filmó teniendo relaciones sin..."

Parece ser que ha Nazarena Vélez estos momentos de gran introspección y soledad la llevaron a reflexionar sobre su pasado. Sumado a esto, la necesidad de hacerlo público mediante algunos videos que sube a sus redes sociales.

"La cuarentena me agarró reflexiva y con ganas de hablar", escribió Nazarena junto a un video que compartió en su cuenta de Instagram y su canal de Youtube, al que tituló: "Cuándo y cómo me enteré que era cornuda".

"Tenía 23 años. Fue mi segunda relación. Yo me había separado de Alejandro (Pucheta) y, a los dos años, empecé a salir con este pibe que no vamos a nombrar, porque en otros capítulos también vamos a hablar de otras cosas que he vivido con él mucho más graves que un cuerno, que tienen que ver con la violencia de género", empezó diciendo la ex vedette.

"Era muy pendeja y venía de un fracaso matrimonial. Estaba como un poquito deslumbrada, no sé de qué. Pero estaba embobada. Cuestión que yo ya sentía que este hombre con el que no convivía me estaba cagando. ¿Viste esas cosas que una siente?", explicó.

Entonces, Nazarena contó que un día se había quedado a dormir en el departamento del sujeto y que él se fue a trabajar, así que ella decidió investigar el lugar. "Me dije: 'Si este pibe me está cagando, algo tengo que ver´. Así que miré para un lado y para el otro y empecé a revisar", explicó.

Según relató la actriz, en ese momento reparó que frente a la cama había una videoteca con varios VHS de películas. "Otras veces que me había quedado en el departamento le había dicho por qué no veíamos algo y él me había dicho que eran cosas de su laburo. Pero ese día, se me dio por agarrar uno de esos videos. Estaba lleno de chicas con las que él tenía relaciones. Lo vi con más de ocho minas distintas", confesó Nazarena.

Pero la sorpresa de Vélez no terminó al descubrir las infidelidades de su novio. "Lo peor fue cuando se me ocurre ver un video que tenía como una 'X' y era yo, que estaba filmada con él, teniendo relaciones todas las veces que habíamos estado en su casa en los dos años que llevábamos de pareja. O sea, me había filmado sin que yo me entere", explicó.

"Sólo que conmigo tuvo el reparo de tener un video aparte, con las otras era un mix. Un asco. Empecé a pensar en Babie, porque en ese momento ya tenía a mi hija, en si algún día eso se filtraba. Así que hice mierda todo", concluyó Nazarena.