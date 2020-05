Jorge Rial se burló de la papada de su ex amigo Luis Ventura

Hace unos días, por primera vez en años, Luis Ventura apareció en un móvil de Intrusos hablando del escándalo del doctor Mühlberger.

Ventura reveló la semana pasada que el médico le dio varios pinchazos en su papada para reducirla, y este miércoles al aparecer en un video, Jorge Rial no pudo evitar la ironía: "¿A Ventura no lo habían operado de la papada?”.

“Está muy delgado Luis”, acotó Adrián Pallares. Recordemos que Ventura comentó que el médico detenido le puso gel congelado en su cuello para insensibilizarlo, y que luego de eso comenzó a sentir movimientos dentro de su tejido. “Yo dije: '¡Este me está operando!', y bueno, ya a mitad de camino qué le iba a decir, '¿me retiro?', Ya estaba ahí y bueno, me quedé. Me habían vendado todo el cuello”, explicó el ex amigo de Rial.

Los periodistas se distanciaron en 2014 cuando Ventura fue desvinculado de Intrusos tras contar que le sugirió un aborto a su amante, Fabiana Liuzzi.