Nazarena Vélez: "Bailoteando con celulitis y pancita birrera"

Bailoteando con celulitis y pancita birreraud83cudf7a te anuncio otrou203cufe0fSu00daPER SORTEOu203cufe0f TRES premios, DOS ganador@s!!!con @felmini.shoes estamos regalando tres articulos a elecciu00f3n! una Su00daPER oportinidad para llevarte las botas y/o bolso que vas a usar esta temporada!! calzado de cuero o importado. zapatos, botas, texanas, zapatillas, stilettos, sandalias de fiesta, carteras, mochilas.. y mas!! ud83dudc60ud83dudc62ud83dudc61ud83dudc5f ud83dudc5cud83cudf92 ud83dudc49ud83cudffb solo tenes que mencionar a dos (2) amigas que amen los zapatos como vos! ud83dudc49ud83cudffb seguir nuestras cuentas: @nazarenavelez y @Felmini.shoes ud83dudc49ud83cudffb si lo subu00eds a tus historias triplicu00e1s tus chances de ganar ud83cudf40 1ufe0fu20e3Primer Ganador@ puede elegir 2 pares/bolso/cartera 2ufe0fu20e32do 1par de zapas o lo que elijas!! El sorteo se realizaru00e1 el Primer jueves de mayo a travu00e9s de las historias de @Felmini.Shoes SUERTE A TOD@S!! ud83eudd1eud83cudffbu2764ufe0f #sorteo #botas #bolsos #carteras #zapatillas #mujer #baile #moda