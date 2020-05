¿Recuerdas a la protagonista de Betty La Fea? Mira lo que confesó sobre su salario

Ana María Orozco es una actriz de cine, teatro y televisión colombiana, muy recordada por su rol protagónico en la telenovela “Yo soy Betty, la fea”. Creada por RCN Televisión y escrita por Fernando Gaitán la historia de una mujer “poco atractiva” que se inserta en el vil mundo de la moda, conquistó el corazón de América Latina y el mundo.

Pero no todo fue risa y éxito, o no para todos por igual, ya que Ana Orozco reveló algunos detalles que no se conocían públicamente de la producción televisiva de fines del 90’ y principios del 2000. “Amé hacer Betty, la fea, hoy podemos disfrutar de lo que no gozamos en ese momento porque nos tocaban jornadas inhumanas. Este elenco fue increíble. La novela tenía una magia y tocaba los corazones de cada persona” algunos buenos momentos que recordó la actriz.

Eternas jornadas de duración, poca paga e inseguridad fueron algunos de los temas que no se sabían al respecto de las grabaciones de “Betty La Fea”. “Mi trabajo es muy duro”, indicó al referirse de las 18 horas que transitaban en el set de grabación.

“La gente piensa que porque estás en la tele eres millonaria” , “Si te digo cuánto gano te mueres de risa". El canal es el que se ha enriquecido” fueron algunas de las tajantes revelaciones que realizó Ana Orozco. Además, aclaró que en esa época Colombia estaba dominada por la ola de secuestros e inseguridad.