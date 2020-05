Quién fue la creadora del "primer éxito" de los Beatles que murió

Astrid Kirchherr fue la creadora del primer éxito de los Beatles. No se trata de una canción, sino de su imagen y en particular del flequillo. Kirchherr fue la fotógrafa alemana que hizo las primeras tomas profesionales de Los Beatles y creadora del famoso peinado de flequillo, murió el miércoles en Hamburgo, poco días antes de cumplir 82 años, aunque la noticia fue dada a conocer a través de un mensaje de Twitter de Mark Lewisohn, uno de los más importantes estudiosos de la banda a nivel mundial, y por un periódico germano.



Ninguno de los dos mensajes da precisiones sobre los motivos del deceso de unas de las más cercanas amigas del famoso cuarteto de Liverpool cuando daba sus primeros pero fundamentales pasos de su carrera.



Kirchherr era una estudiante de arte, aficionada a la fotografía, que mantuvo un estrecho lazo con el grupo a partir de su noviazgo con el bajista Stuart Sutcliffe, el quinto integrante que abandonó la banda poco antes de alcanzar el estrellato y murió pocas semanas después a causa de un derrame cerebral.



Entre los trabajos de esta artista se encuentra una famosa foto de Los Beatles, cuando era un quinteto y contaba con Pete Best en la batería, en un parque de diversiones de Hannover, sentados en una vieja locomotora de tren abandonada.



Esa imagen dio la vuelta al mundo, aunque atribuida a una importante agencia de noticias internacional; sin embargo, la artista desistió de entablar una demanda. "Apenas eran las imágenes tomadas a unos viejos amigos", era el argumento que daba cuando se la consultaba al respecto.



Al momento de conocer al grupo y quedar flechada con el bajista, Kirchherr estaba de novia con Klauss Voorman, otro estudiante de arte que años más tarde integraría la banda pop británica Manfred Mann, que diseñó la portada del disco "Revolver" de Los Beatles y fue también bajista de John Lennon en gran parte de su carrera solista.



La fotógrafa y sus amigos comulgaban con el movimiento existencialista francés y copiaban su estética de cortes de cabello con flequillo y poleras negras, que de a poco fueron adoptados por Los Beatles dejando de lado sus ropas de cuero, botas texanas y peinados con jopos rockers.



Kirchherr rompió su noviazgo con Voorman, quien sigue siendo amigo de sus integrantes hasta hoy, para iniciar una relación con Sutcliffe, con proyecto de casamiento incluido.



Más inclinado a la plástica que a la música, a la que se había acercado más que nada por insistencia de su amigo John Lennon, el entonces quinto beatle dejó el grupo cuando debían regresar a Liverpool, al finalizar su contrato en Hamburgo, para casarse con la fotógrafa.



Sin embargo, a las pocas semanas, Sutcliffe murió a raíz de una lesión cerebral originada por una agresión sufrida en Liverpool, a la salida de un show de Los Beatles.



Aunque las fotos tomadas al grupo tuvieron una gran circulación a partir de su suceso mundial y siempre se le reconoció su influencia en la imagen del cuarteto, Kirchherr abandonó la actividad por no sentirse lo suficientemente capacitada para eso.



En las décadas siguientes, Kirchherr regenteó una galería de fotos en Hamburgo y fue asesora de los realizadores del filme "Backbeat", de la década del ´90, que contaba la historia de los primeros días de Los Beatles centrada en la figura de Sutcliffe.