Jimena Barón habló del supuesto reencuentro con Juan Martín del Potro

Jimena Barón y Juan Martín Del Potro estuvieron en pareja durante un año y medio hasta que se separaron en buenos términos en 2018.

Este miércoles, en Intrusos sostuvieron que el tenista le había mandado un mensaje a la cantante y actriz tras separarse de Sofía "Jujuy" Jiménez.

Para no alimentar más versiones falstas, la artista negó todo, y además contó que se comunicó con Sofía para aclarar los tantos. "El tema es que lo que dicen deja como una tonta a una mina. Estuve ahí y se siente como el culo. Hablé con Sofi para que sepa que es mentira y que al menos no se fume el rumor, no se lo merece. Como veo que siguen, lo comparto así me sacan del injusto papel de villana", compartió en Twitter.