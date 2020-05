A un día de anunciar su embarazo, La China estalló de furia en la red

Tras un pronunciado tiempo de rumores, la China Suárez confirmó este lunes su embarazo con una tierna foto de su pancita. Su pareja, Benjamín Vicuña, comentó el posteo muy conmovida y la actriz respondió emocionada, dando así por tierra las versiones que hablaban de una crisis de pareja.

Para aclarar los tantos, La China lanzó un contundente mensaje en Twitter disparando contra los comentarios machistas que circularon por los medios. No dio nombres, pero todo parece indicar que se refirió a la panelista de LAM Mariana Brey.

"Ellos se separaron y volvieron. Y yo no sé, porque habría que hacer cuentas y ser cuidadosos, si la vuelta de ellos no tiene que ver con esta hermosa noticia. Ellos se separaron, en el medio se entera de esta hermosa noticia y ahí obviamente donde hay amor intentás remarla", había comentado Brey, y además agregó: "Ellos no están bien. Tal vez el hecho de esperar a contar la noticia tiene que ver con que no sabés qué va a pasar con la pareja".

La China salió con los tapones de punta y contestó de manera contundente: "Las cosas que uno debe escuchar en el 2020, chicxs. Qué peligrosas las mujeres PATRIARCALES y MACHISTAS. Más aún ocupando un lugar en los medios de comunicación".