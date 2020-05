Televisores presenta su primer disco "Conexión celular"

View this post on Instagram

u0026#34;Hay momentos en los que es mejor mirar para otro ladou0026#34;. Ingresu00e1 al link de nuestra bio y miru00e1 el video clip de #conexiu00f3ncelular. u2763 Ph @martinorozco #estrenovideoclip #televisoresrock #rock #rockmusic #rockenespau00f1ol #rockpop