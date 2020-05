La Skandalosa Tripulación lanzó su nuevo disco "Íntimo Deluxe"

View this post on Instagram

ud83cudfb6 Estamos felices de anunciar el lanzamiento de nuestro 4to cd en vivo en el @teatroindependenciamza ud83cudfb6 Gracias a toda la gente detras de este hermoso trabajo, y especialmente a todo el publico que nunca nos abandona en los shows. Disfruten en el patio de la casa el Intimo Deluxe. Gracias por la entrega y el amor.... . . Link en nuestra bio . . #IntimoDeluxe #Deluxe #laskandalosatripulacion #TeatroIndependencia #Mendoza #ExperienciaDeluxe #Spotify #YouTube #Argentina #Mexico #CdEnVivo #IntimoDeluxeEnVivo