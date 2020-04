¡Video! Mica Viciconte publicó una discusión doméstica que tuvo con Fabián Cubero

Mica Viciconte decidió hacerle una broma a Fabián Cubero y filmó una conversación durante una supuesta discusión de entre casa. En las imágenes, se puede observar como el ex capitán de Velez no tiene idea de que lo están grabando.

"¿Por qué no podés limpiar un toque el lavadero? Acomodarlo, ordenar las cosas", le pregunta la rubia. "No, no porque después vas a ir vos a cagarme a pedos. 'Que eso va ahí'", se justificó él.

"No, no, lo único que te pido es que ordenes bien", insistió ella. "No, no, no sé ordenar. Yo guardo y listo", respondió Poroto.