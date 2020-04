Shakira con el vestido roto el vestido en pleno escenario ¡OMG!

View this post on Instagram

Fashion ud83dudc9b - - - #shakira #shakiradance #eldoradoworldtour #shakirashakira #sbliv #superbowl #shakirafan #shaki #pique #taylorswift #shawnmendes #camillacabello #shakifans #u0432u0437u0430u0438u043cu043du044bu0435u043fu043eu0434u043fu0438u0441u043au0438 #u0432u0437u0430u0438u043cu043du044bu0435u043bu0430u0439u043au0438 #u043bu0430u0439u043au0442u0430u0439u043c #u0448u0430u043au0438u0440u0430 #followme #liketime #mexico