¡Se la jugó! Radical cambio de look de Camila Salazar en plena cuarentena

Si estas buscando tener un perrito y te asusta adoptar porque pensas que no vas a encontrar al perrito que se adapte a tus necesidades, te doy un consejo: Se paciente! Seguu00ed a los refugios, estate pendiente a sus publicaciones y seguro vas a encontrar tu medio perrito ud83cudf4aud83dudc36. Y sino mu00edrame a mi... si volvu00eda a tener un perrito necesitaba uno que sea chiquito, que me lo pueda llevar en una mochi para llevarlo a todos lados conmigo, que pueda estar en departamento, tal vez varias horas solito, y (mal)pensaba que adoptando no iba a encontrar todas esas caracteru00edsticas. Me preguntaba u00bfcu00f3mo alguien podu00eda abandonar un perrito que tenga todo eso? -Sin justificar el abandono de quienes no lo tienen, no mal interpreten- Pero seguu00ed el consejo de @andrea_ssierra u2665ufe0f, el mismo que les estoy dando ahora a ustedes, y dicho y hecho.. esperu00e9 y acu00e1 estamos.. casi por cumplir un au00f1o con nuestra perrita amada de @loshermanospaticorti . En 2 meses de bu00fasqueda... Llegaste! A un hogar que te dio amor y al cual vos le das las ganas de volver para encontrarte detru00e1s de la puerta moviendo esa colita, casi inexistente u2665ufe0fud83dude02 TE AMAMOS #TitaTurner #Adopcion #Perros #Dog #Mascota #refugios