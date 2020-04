María del Cerro tomó una importante decisión para su parto en pandemia

View this post on Instagram

Dedicado a todas las que estu00e9n por Parir en tiempos de ud83eudda0 u2764ufe0fud83dudcaa , me lo mando @larasorbilli , mi partera, y me encantu00f3ud83dude4f Lo comparto porque me gustu00f3 y para desearles Buena Guardia a las Obstu00e9tricas que estu00e1n en la trinchera. ~ Parir en tiempos de pandemia ~ . El mundo se detiene y tu hij@ va a nacer. . El mundo habla de virus, pandemia, contagio, muerte... pero tu hij@ va a nacer . . Y yo veo tu miedo y tu enojo.... por que ahora? Por que cuando tu hij@ va a nacer? . Los niu00f1os nacen en u00e9pocas de guerra, de pandemias, en medio de tornados y terremotos. . La vida puede mu00e1s, la vida no puede esperar. . Y yo estoy ahu00ed, de tu mano, y ambos me regalan ese instante en que todo es perfecto y nada estu00e1 mal. . No hay pandemia que te pueda robar ese momento, no tengas miedo, no estes enojada. En tiempos de pandemia te doy las gracias mujer por ese instante. . Y a vos partera por estar donde debes, por dejar tu casa, solo para tomar esa mano y vivir ese instante. . . . ud83dude4fud83cudffb quu00e9date en casa para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo.