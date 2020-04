A Karol G se le cae la peluca en pleno escenario ¡Mirá cómo quedó!

Karol G confesó en un video un detalle que pocos sabían sobre uno de sus shows. La cantante colombiana usó una peluca ante 100.000 personas en Colombia.

A través de un video de YouTube, que ya superó las 180.000 reproducciones, fue que los fanáticos de la artista colombiana se sorprendieron con esta información.

El mismo fue compartido por el usuario @buggyloquistv que recopiló la información de un testimonio que realizó Karol G en una Instagram Story.

“Yo estoy aquí literalmente muriéndome de la risa porque yo les cuento una historia” inició la intérprete de “Tusa” con la sorpresiva vivencia.

“Resulta que en el concierto de Medellín a mí no me dio tiempo, tuve tantas cosas que hacer ese día que no me dio tiempo, cuando llegó la hora del concierto no tenía el pelo arreglado me puse una peluca y me la puse muy mal” contó entre risas la joven estrella.

Karol G también confesó que no escuchaba bien la música. Después de todo ¿Habrá aprendido a ponerse la peluca?