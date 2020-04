Verónca Lozano le soltó la mano a Alberto Fernández: su contundente mensaje

Verónica Lozano tiene una posición política muy cercana a Alberto Fernández, y así lo dejó claro con una imagen para celebrar el triunfo en las urnas en 2019. Pero en esta oportunidad, se ocupó de dejar en claro que no apoya una de las medidas más polémicas de estos últimos tiempos.

El presidente realizó un hilo en Twitter para contar de una nueva herramienta para apoyar a las víctimas de violencia. "Desde el Gobierno nacional, a través del @MinGenerosAR e @InnovacionAR, nos unimos a Facebook y WhatsApp para proveer un canal automatizado, privado y silencioso de asistencia a víctimas de violencia de género que se encuentran aisladas con sus agresores", escribió.

La conductora, psicóloga y actriz apoyó la iniciativa pero a la vez fue categórica en su repudio a la excarcelación de delincuentes, sobre todo aquellos que cuenten con grave prontuario: "Me parece muy bien! Y en paralelo NO liberen a los presos , quedarán sueltos violadores , femicidas, homicidas.. es una burla para las victimas". Luego de que varios usuario respondan su comentario diciendo que la decisión correspondía al Poder Judicial y no a Fernández, Vero agregó: "Lo leí a favor y eso me parece horrible, una locura".